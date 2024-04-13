Анкара, 13 апреля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо папе Римскому Франциску, отметив в своём обращении необходимость пресечь нарушения международного права на Ближнем Востоке, сообщила 13 апреля канцелярия Эрдогана.

Rizek Abdeljawad/Global Look Press

Турецкий лидер отметил, что международное сообщество должно громче выступать против преднамеренных ударов по гражданским объектам.

«С пониманием того, что убийство запрещено всеми авраамическими религиями, человечество больше не должно допускать нарушений международного права в секторе Газа. Оно должно громче выступать против преднамеренных бомбардировок больниц, школ, мечетей и церквей, которые нельзя трогать даже во время войны», — отметил Эрдоган.

Он также указал, что армия Израиля наносит такие удары даже во время священного для мусульман месяца Рамадан, и напомнил, что в секторе Газа продолжается гуманитарная катастрофа. Мир и стабильность вернутся в регион только после «справедливого решения палестино-израильского вопроса», подчеркнул Эрдоган.

«Крайне важно, чтобы независимое, суверенное и географически интегрированное государство Палестина было создано в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и заняло свое место в глобальной системе в качестве равноправного члена международного сообщества», — написал президент Турции.

Как передавало ИА Регнум, турецкие СМИ ранее сообщали, что Анкара готова стать мирным гарантом для Палестины за счёт гуманитарного, политического и военного присутствия в регионе, а Эрдоган предлагал организовать международную палестино-израильскую мирную конференцию.

Папа Римский в пасхальном обращении 31 марта, говоря о военных конфликтах в мире, отметил необходимость обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа и призвал уважать принципы международного права. Франциск также заявил о необходимости немедленного прекращения огня в регионе и подчеркнул, что от конфликтов страдает мирное население и особенно — дети.