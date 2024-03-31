Ватикан, 31 марта, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Папа римский Франциск 31 марта в пасхальном обращении к верующим призвал Россию и Украину к обмену всеми военнопленными.

Global Look Press

Также глава католической церкви в своём обращении отметил необходимость обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа и призвал продолжать переговоры между Арменией и Азербайджаном, чтобы эти страны смогли прийти к миру.

«Мои мысли сегодня обращены прежде всего к жертвам многих конфликтов, происходящих в мире, начиная с конфликта в Израиле и Палестине, а также на Украине. Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь на полный обмен всеми пленными между Россией и Украиной — всех на всех», — сказал Франциск.

Глава католической церкви также призвал ХАМАС освободить израильских заложников, захваченных в октябре 2023 года, и все стороны — к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Он отметил, что от конфликтов страдает мирное население и особенно — дети. Кроме того, Франциск сказал, что молится о жертвах терактов.

«Пусть воскресший Христос даст надежду людям, которые в разных частях мира страдают от насилия, конфликтов, отсутствия продовольственной безопасности, а также последствий изменения климата. Дайте утешение жертвам всех форм терроризма. Мы молимся за тех, кто погиб, и умоляем о покаянии виновных в таких преступлениях», — заявил глава католической церкви.

Как передавало ИА Регнум, Россия и руководители киевского режима несколько раз проводили обмены пленными. В частности, в феврале 2024 года в Москву прибыли 100 российских военных, находившихся в плену. Обмен был проведён при посредничестве ОАЭ.

В марте 2024 года, отвечая на вопрос о конфликте на Украине, глава католической церкви заявил, что обречённый на поражение должен признать своё положение и просить о переговорах, чтобы не множить число жертв понапрасну. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Франциска, заявила, что он обращался не к руководству киевского режима, а к Западу, использующему Киев в качестве инструмента для достижения собственных целей.