Анкара, 10 февраля, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Представители Турции 26 февраля сделают заявление в Международном суде на слушаниях по делу Израиля. Об этом сообщил гостелеканал TRT Haber.

EPA/ТАСС

Отмечается, что выступление будет касаться правовых последствий действий Израиля на оккупированных палестинских территориях.

Двадцать шестого февраля Турция выступит с заявлением на слушаниях в Международном суде ООН, посвящённых правовым последствиям действий Израиля на оккупированных палестинских территориях», — передал телеканал.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск к Израилю по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.

После этого в МИД Израиля потребовали от своих послов оказать давление на политиков и дипломатов, чтобы те выступили против иска. Обвинения в геноциде в ведомстве назвали «возмутительными, абсурдными и безосновательными».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поданный ЮАР иск к Израилю отвлекает внимание мирового сообщества от урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Международный суд ООН 26 января вынес постановление по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида. По словам председателя суда Джоаны Донохью, речь идёт о причинении серьёзных телесных повреждений, убийствах и намеренном создании жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение жителей сектора Газа.

Позднее официальный представитель Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик в ходе брифинга сообщил, что генсек направит судебное постановление в Совет Безопасности ООН.

Источники газеты Sabah 4 февраля заявили, что Турция готова стать мирным гарантом для Палестины за счёт гуманитарного, политического и военного присутствия в регионе. Также отмечается, что на повестку дня вновь вынесут предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать международную палестино-израильскую мирную конференцию, в которой примут участие все эффективные игроки в регионе.

Турецкий лидер 19 января заявил, что странам Запада, которые не остановили трагедию в Газе, доверия больше нет.