Турция выступит на процессе в Международном суде ООН против Израиля
TRT Haber: Турция выступит в Суде ООН по делу против Израиля 26 февраля
Анкара, 10 февраля, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Представители Турции 26 февраля сделают заявление в Международном суде на слушаниях по делу Израиля. Об этом сообщил гостелеканал TRT Haber.
Отмечается, что выступление будет касаться правовых последствий действий Израиля на оккупированных палестинских территориях.
Двадцать шестого февраля Турция выступит с заявлением на слушаниях в Международном суде ООН, посвящённых правовым последствиям действий Израиля на оккупированных палестинских территориях», — передал телеканал.
Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск к Израилю по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.
После этого в МИД Израиля потребовали от своих послов оказать давление на политиков и дипломатов, чтобы те выступили против иска. Обвинения в геноциде в ведомстве назвали «возмутительными, абсурдными и безосновательными».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поданный ЮАР иск к Израилю отвлекает внимание мирового сообщества от урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
Международный суд ООН 26 января вынес постановление по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида. По словам председателя суда Джоаны Донохью, речь идёт о причинении серьёзных телесных повреждений, убийствах и намеренном создании жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение жителей сектора Газа.
Позднее официальный представитель Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик в ходе брифинга сообщил, что генсек направит судебное постановление в Совет Безопасности ООН.
Источники газеты Sabah 4 февраля заявили, что Турция готова стать мирным гарантом для Палестины за счёт гуманитарного, политического и военного присутствия в регионе. Также отмечается, что на повестку дня вновь вынесут предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать международную палестино-израильскую мирную конференцию, в которой примут участие все эффективные игроки в регионе.
Турецкий лидер 19 января заявил, что странам Запада, которые не остановили трагедию в Газе, доверия больше нет.