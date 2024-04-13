Луганск, 13 апреля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Три человека получили ранения в результате ракетного удара украинских войск по Луганску, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов 13 апреля в Telegram-канале.

РИА Новости

Он отметил, что в городе зафиксировали два прилёта: в районе автовокзала и машиностроительного завода. Повреждены жилые дома.

«Ранения получили три мирных жителя города», — написал Рогов.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу и жилым домам в Луганске. Как сообщало ИА Регнум, удар, предположительно, нанесён британскими ракетами Storm Shadow.

15 мая 2023 года ВСУ нанесли удар по Луганску двумя ракетами Storm Shadow, поставленными Киеву Британией, он пришёлся в район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). Люди не пострадали, было повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, административное здание и два легковых автомобиля.