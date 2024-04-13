Сидней, Австралия, 13 апреля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Число погибших в результате нападения в торговом центре в австралийском Сиднее возросло до шести, ещё семеро пострадали. Об этом 13 апреля сообщила газета Sydney Morning Herald.

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«Шестая жертва ножевых ранений скончалась в больнице. Ещё семь пострадавших, в том числе ребёнок, находятся в тяжёлом или критическом состоянии в больницах Сиднея», — говорится в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, ранее газета Sydney Morning Herald сообщила, что неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction в сиднейском пригороде Бонди-Джанкшн. Сообщалось, что погибли как минимум пять человек, пострадали восемь, один из которых находился в критическом состоянии.

Отмечалось, что полиция намерена выяснить связь нападавшего с террористическими организациями. Позднее то же издание сообщило, что нападавший ликвидирован. По данным полиции, мужчина действовал в одиночку. Личность злоумышленника пока не установлена.

Посольство России в Австралии и генеральное консульство РФ в Сиднее сообщили, что не располагают данными о гражданах России среди пострадавших в результате нападения в торговом центре в Сиднее.