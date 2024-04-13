Канберра, 13 апреля, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Напавший с ножом в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке австралийского Сиднея ликвидирован, сообщает 13 апреля газета Sydney Morning Herald.

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По данным полиции, мужчина действовал в одиночку и убил пять человек в ходе нападения с ножом в пригороде Бонди-Джанкшн.

Отмечается, что нападавший был ликвидирован, его личность пока не установлена.

Как передавало ИА Регнум, по данным издания, неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction. По информации правоохранительных органов, в результате нападения погибли как минимум пять человек, пострадали — восемь, один из них находится в критическом состоянии. Сообщалось, что полиция намерена выяснить связь нападавшего с террористическими организациями.