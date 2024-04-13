Оренбург, 13 апреля, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Подача горячей воды и теплоснабжение приостановили в 12 домах Оренбурга. В городской администрации это объяснили паводком.

Максим Богодвид/РИА Новости

«В связи с подтоплением паводковыми водами котельная «Трикотажная фабрика» в Оренбурге была остановлена», — уточнили в Telegram-канале мэрии.

По официальной информации, подача тепла и воды прекращена в ряде домов по улицам Мусы Джалиля, Шафеева, Актюбинской, Павловской, переулкам Кожевенному и Заподскому.

Специалисты тепловых сетей демонтируют низкостоящее оборудование, пытаются не допустить подтопления тепломеханического оборудования энергообъекта, заключили в администрации Оренбурга.

Как сообщало ИА Регнум, к утру 13 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга увеличился за сутки на 42 см, достигнув отметки в 1171 см. За последние четыре часа прироста не было, отметил губернатор региона Денис Паслер. Власти рассчитывают, что паводок вышел на плато и повышения больше не будет. При этом обстановка в регионе остаётся сложной. В некоторых районах Оренбуржья пик паводка ещё не пройден. На илекском направлении стягиваются силы и средства, заявил губернатор.

В Оренбурге 12 апреля из-за подъёма уровня воды в реке Урал объявили массовую эвакуацию. Власти назвали ситуацию в городе крайне опасной. Мэр Сергей Салмин обратился к жителям отдельных районов города, которым в особой степени угрожает подтопление — ЖК «Гранд-парк», посёлков имени Куйбышева и Солнечного, 23-го и 24-го микрорайонов, Уральской и Донгузской улиц, районов Авиагородок и Овчиный городок. Он призвал горожан срочно покинуть опасные территории.

В ночь с 12 на 13 апреля в Оренбурге затопило новый жилищный микрорайон «Гранд парк» — вода стоит у многоквартирных домов, заявил глава муниципального диспетчерского центра города Александр Сиса. Подтопление зафиксировано по улицам Потехиной и Уральской. Также произошёл перелив улицы Донгузской. Всю ночь на ней дежурили сотрудники ГИБДД и оперативные службы для эвакуации жителей.