Киев, 12 апреля, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в том числе в украинской столице — Киеве. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно этим данным, в 19.34 мск тревога была объявлена в Киеве, после чего в течение нескольких минут распространилась на всю территорию страны.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 12 апреля в Винницкой области в центральной части Украины произошла серия взрывов. О прилётах сообщило украинское издание «Зеркало недели». Издание подробностей не уточнило, отметив, что взрывы сопровождались сигналами воздушной тревоги.

Также ночью 12 апреля взрывы были слышны в Хмельницкой области, где объявлена воздушная тревога. Кроме того, в этот же день взрывы были зафиксированы в Кривом Роге в Днепропетровской области.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.