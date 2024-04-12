Вильнюс, 12 апреля, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Литовцы не должны ездить на отдых в те страны, где можно встретить много россиян, заявила канцлер МИД Литвы Инга Чернюк, слова которой приводятся на сайте Литовского национального радио и телевидения.

urm. lt

Она предупредила сограждан, что активное выражение своей точки зрения касательно событий на Украине способно привести к серьёзным конфликтам, когда туристам может понадобиться консульская помощь.

Чернюк призвала выбирать для туризма европейские направления, а страны, которые видят ценности по-другому или находятся в какой-то серой зоне, лучше избегать. В частности, в список «неблагонадежных», с её точки зрения, стран попали Египет, Турция, Таиланд, Молдавия, Армения и Грузия.

Как передавало ИА Регнум, ранее полиция Литвы сообщила, что в ночь на 7 апреля, а затем и в ночь на 8 апреля неизвестные бросали бутылки с зажигательной смесью в здание посольства России в Вильнюсе и повредили стену здания. В дипмиссии отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

9 апреля литовские СМИ сообщили, что полиция Литвы задержала подозреваемого, бросавшего коктейли Молотова в здание посольства. Ему грозит штраф, ограничение свободы или лишение свободы сроком до пяти лет.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, атака на посольство России в Вильнюсе стала результатом русофобской политики властей Литвы.