Москва, 10 апреля, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Атака на посольство России в Вильнюсе стала результатом русофобской политики властей Литвы, заявила 10 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Посольство Российской Федерации в Литовской Республике

Россия требует объективного расследования и наказания всех виновных, отметила Захарова в ходе брифинга МИД.

«Мы считаем случившееся результатом целенаправленной политики русофобии официального Вильнюса и беспрецедентного накала антироссийской риторики. Все причастные к этому нападению должны быть найдены и наказаны, а ущерб зданию российского диппредставительства — компенсирован», — сказала официальный представитель МИД.

Россия также требует от литовских правоохранителей надлежащего обеспечения безопасности посольства в дальнейшем, добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, ранее полиция Литвы сообщила, что в ночь на 7 апреля, а затем и в ночь на 8 апреля неизвестные бросали бутылки с зажигательной смесью в здание посольства России в Вильнюсе и повредили стену здания. В дипмиссии отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

9 апреля литовские СМИ сообщили, что полиция Литвы задержала подозреваемого, бросавшего коктейли Молотова в здание посольства. Ему грозит штраф, ограничение свободы или лишение свободы сроком до пяти лет.

В марте 2024 года Россия ввела санкции в отношении 347 граждан Эстонии, Латвии и Литвы. Министерство опубликовало список наиболее враждебно настроенных к России представителей стран Прибалтики, в отношении которых были введены ограничения, в перечне фигурирует в том числе глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.