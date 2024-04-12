Донецк, 12 апреля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Американский военный корреспондент Рассел Бентли, которого разыскивают в Донецке, имеет российское гражданство, сообщили 12 апреля «РИА Новости» в редакции Sputnik, где он работает корреспондентом.

Кадр из видео Рассел Бентли

«У нашего корреспондента Рассела Бентли — российское гражданство», — сообщили в редакции.

Как передавало ИА Регнум, ранее МВД Донецкой Народной Республики информировало, что отдел полиции Петровского района Донецка разыскивает американского военкора Рассела Бентли, работающего в Донбассе. Военкор ушёл в неизвестном направлении четыре дня назад, 8 апреля.

Бентли приехал в Донбасс в 2014 году, он сражался в рядах ополченцев, защищая ДНР от вооружённой агрессии киевского режима. Позывным Бентли был Техас. Позднее он стал работать военкором и также занимался волонтёрской деятельностью.

В марте 2022 года Бентли рассказал, что фонд во Флориде, вице-президентом которого он является, собрал 100 тыс. долларов для помощи пострадавшим жителям Донбасса.