Москва, 12 апреля, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий ООО «Гугл» (российской «дочки» Google) Валерий Таляровский обратился 10 апреля в арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконными сделки с перечислением российским подразделением Google почти 9,5 млрд рублей дивидендов в адрес материнской американской Google International LLC и перечислением налогов на дивиденды в размере 500 млн рублей. Информация следует из карточки арбитражного управляющего.

Robert Scoble Google

В конце 2020 года поисковик распределил прибыль, полученную дочерней компанией в России в 2015–2017 годах, то в размере почти 10 млрд рублей. Дивиденды выплатили в конце 2021 года. Ещё 500 млн рублей российская «дочка» заплатила в виде налога на прибыль с доходов, с дивидендов от российских организаций иностранным организациям.

По заявлению Таляровского, решения по распределению прибыли принимались на фоне судебных тяжб с медиахолдингом «Царьград», по итогам которых от материнской компании потребовали выплатить многомиллиардную неустойку.

Таким образом, конкурсный управляющий считает, что сделки были недействительны, так как проводились на фоне грядущего банкротства российской «дочки» Google и наносили ущерб кредиторам.

На 10 января 2024 года кредиторы второй очереди требуют от «Гугла» около 285 млн рублей (в первую очередь речь идёт о задолженностях по зарплате). Ещё более 20,3 млрд рублей затребовали кредиторы третьей очереди.

Также кредиторы намерены получить от российской «дочки» неустойки в размере более 30 млрд рублей. Еще 6,4 млрд составляют текущие требования.

Арбитражный суд Москвы в октябре прошлого года признал ООО «Гугл» банкротом и открыл в компании конкурсное производство. На момент первого собрания кредиторов в августе 2023 года в реестр «дочки» Google были включены требования на сумму около 20,2 млрд рублей, из них около 19,6 млрд — требования налоговиков.

Как сообщало ИА Регнум, Google является главным инструментом цензуры в мире, и ему необходимо противопоставить альтернативу, заявил 3 марта глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Таганский суд Москвы в декабре 2023 года назначил Google очередной оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей за повторное неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен. В числе прочего это фейки о спецоперации на Украине и публикации на тему ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ).