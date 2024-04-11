Москва, 11 апреля, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Открытый бета-тест генеративных нейросетей стал доступен для всех пользователей сервисов Mail.ru. На этапе закрытого тестирования возможности искусственного интеллекта опробовали более миллиона пользователей. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба VK.

Mail.ru

Наибольшей популярностью пользовались функции краткого пересказа письма и генерации поздравлений с помощью ИИ,

Так, суммаризацией писем в почте и генерацией поздравлений в календаре заинтересовались 47,8% и 33,4% пользователей нейросетей Mail.ru соответственно.

Новые возможности позволяют собрать короткий пересказ входящего письма. Нейросеть выделяет главное и создаёт текст поздравления с предстоящим праздником. Чаще всего их тестировали владельцы смартфонов с iOS (более 52%).

Руководитель группы машинного обучения Mail.ru Дмитрий Меркушов отметил, что открытое бета-тестирование стало вторым шагом на пути к полному запуску генеративных нейросетей в интернет-портале. На первом этапе оценивался опыт взаимодействия пользователей с языковой моделью, также провели поведенческие корректировки, собрали обратную связь. Это позволит оценить перспективы развития нейросетей в новых сценариях и повысить качество уже реализованных, добавил он.

Перед началом работы с нейросетью нужно зайти в приложение почты, календаря, или открыть облако либо заметки в браузере, а затем найти знак генерации.

Как передавало ИА Регнум, Россия входит в десятку государств, лидирующих в мире по объёму совокупных вычислительных мощностей, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%, отметил 13 марта министр экономического развития Максим Решетников.

Он добавил, что ИИ массово внедряется в бизнесе и системе государственного управления. За два года уровень вырос в полтора раза — с 20,8% в 2021 году до 31,5% в 2023 году. Технологии постоянно усложняются, например, развивается генеративный ИИ, который сам создаёт продукт. Россия по числу таких моделей вышла на четвёртое место в мире, подчеркнул глава Минэкономики.