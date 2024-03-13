Москва, 13 марта, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Россия входит в десятку государств, лидирующих в мире по объёму совокупных вычислительных мощностей. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе пленарной сессии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века» отраслевого Дня ИИ на Международной выставке-форуме «Россия».

Иван Шилов ИА Регнум

«Россия по объёму совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%», — сказал министр.

Решетников отметил, что ИИ сегодня массово внедряется в бизнесе и системе государственного управления. За два года уровень вырос в полтора раза — с 20,8% в 2021 году до 31,5% в 2023 году.

Глава Минэкономики подчеркнул, что технологии постоянно усложняются, например, развивается генеративный ИИ, который сам создаёт продукт. Россия по числу таких моделей вышла на четвёртое место в мире.

Он подчеркнул важность параллельного развития фундаментальной науки, методов расчётов для нейросетей и новых способов формирования моделей, оптимизации вычислений. В России будут формировать научные школы, открывать новые исследовательские центры, привлекать бизнес к развитию ИИ, пояснил министр.

Как сообщало ИА Регнум, в России утверждена обновлённая стратегия развития искусственного интеллекта, об этом президент Владимир Путин заявил 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию. В документе говорится о новых целях, в том числе о необходимости обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный ИИ и большие языковые модели.

Алгоритмы искусственного интеллекта — это важный элемент цифровых платформ, и России нужно быть в этой сфере самодостаточной и конкурентоспособной, подчеркнул президент.