Москва, 1 апреля, 2015, 20:13 — ИА Регнум. В ходе состоявшихся 1 апреля в Минске переговоров госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота обсудил с председателем Совмина Белоруссии Андреем Кобяковым «пять интеграционных проектов» в промышленной сфере, ни один из которых до сих пор не реализован. Также была обсуждена повестка заседания Совмина Союзного государства, которое планируется провести в мае-июне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе очередного обсуждения «пяти интеграционных проектов» в промышленной сфере чиновники рассмотрели причины, по которым за два года разговоров не видно практического выхода. В частности, обсуждалась ситуация с созданием автомобильного холдинга «Росбелавто» — идея его создания на базе белорусского госпредприятия ОАО «МАЗ» и российского ОАО «КамАЗ» была озвучена несколько лет назад, однако в 2014 году стало ясно, что официальный Минск скорее согласится видеть «МАЗ» деградирующим, нежели в совместной собственности с российским партнёром.

Два года назад, 29 марта 2013 года в Минске проходила аналогичная встреча Рапоты с первым зампредом Совмина Белоруссии Владимиром Семашко. Тогда Семашко заявил, что что «до 31 марта должны быть согласованы графики» реализации пяти из восьми первоначально предполагавшихся «интеграционных проектов», а 1 апреля в Москву направится рабочая группа Минпрома Белоруссии с целью «окончательно согласовать вопросы по «Росбелавто».

В ходе нынешней встречи с Кобяковым госсекретарь Союзного государства заявил о «большой работе» над реализацией всего лишь пяти проектов. Снова было сказано много слов о хороших перспективах белорусско-российской интеграции, в частности — о якобы создаваемых «совместных транснациональных предприятиях».

Идея создания таких ТНК пережила уже второй состав Совмина постсоветской республики, однако Рапота не устаёт подчёркивать её важность, актуальность и перспективность. На этот раз чиновник отметил, что «вопрос упирается в деньги», однако его надо решать, чтобы достойно выйти из кризиса.

Совместные усилия Минска и Москвы по преодолению кризисных явлений будут обсуждены в ходе заседания Совмина Союзного государства, которое состоится, скорее всего, в начале лета в России. Возможно, к этому времени в повестку заседания союзного Совмина будут внесены изменения.

По словам Рапоты, он обсудил с Кобяковым также проблему реализации в СГ единой промышленной политики. Обсуждались и вопросы оптимизации условий хозяйствования в СГ с целью «дать ощущение производителям российским и белорусским, чувствовать себя на территории друг друга так же, как дома — т. е. создать им равные условия на всей территории Союзного государства».

Стоит отметить, что подобные амбициозные заявления делались и при предшественнике Рапоты на посту госсекретаря СГ, однако, как и с единой валютой Союзного государства, и многими другими заявлениями, воз и ныне там. По мнению экспертов, для унификации правил деятельности субъектов хозяйствования в Союзном государстве созданная в Белоруссии система должна пережить настоящую революцию. Александр Лукашенко, как известно, с удовольствием празднует 7 ноября, заявляя при этом, что является противником «всяких революций». Исходя из этого нет оснований считать, что очередную идею, которую озвучил 1 апреля Рапота, не постигнет судьба «Росбелавто».

Как сообщало ИА REGNUM, выступая 31 октября 2014 года в Нацсобрании Белоруссии, первый зампред Совмина Владимир Семашко заявил, правительство Белоруссии намерено в ближайшей перспективе принять с российскими партнерами принципиальные решения по реализации пяти интеграционных проектов в промышленной сфере. Среди таковых значились слияния ОАО «МАЗ» и ОАО «КамАЗ» в холдинг «Росбелавто», ОАО «Интеграл» и ОАО «Российская электроника», ОАО МЗКТ и ГК «Ростехнологии», ОАО «Пеленг» и ФКА «Роскосмос», ОАО «Гродно Азот» и ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим». Семашко сообщил, что за прошлые годы проделана значительная работа по оценке активов данных предприятий, рассмотрены планы их развития и т.д., однако не все противоречия устранены, и официальный Минск пока «торгуется» с потенциальными российскими партнёрами.

Недавно, 16 марта Александр Лукашенко заявил, что белорусское госпредприятие ОАО «Минский завод колесных тягачей», входящее в число пяти «пилотных интеграционных проектов» Белоруссии и России, не будет менять собственника. «Но это государственное предприятие. И хотелось бы, чтобы оно сохранило свою форму собственности», — подчеркнул Лукашенко.