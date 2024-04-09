Москва, 9 апреля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Перенос пусков ракет-носителей является достаточно распространённой ситуацией. Об этом 9 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев, комментируя отмену первого пуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

Роскосмос Медиа/ТАСС

По его словам, перенос пусков происходит по разным причинам. Например, пуск может быть перенесён из-за неблагоприятных погодных условий, технических неполадок или при возникновении каких-либо отклонений в параметрах.

«Поэтому, если что-то идёт не так, то пуск переносится, чтобы разобраться в причинах сбоя и избежать более серьёзных последствий. Если есть неуверенность, лучше эту неуверенность устранить. Если какой-либо параметр показал не то значение, специалисты останавливают пуск и выясняют причину произошедшего. Поскольку в данном случае реакция «Роскосмоса» была быстрой, они оперативно выяснили, в чём дело. Похоже, они уже всё поняли и уверенно идут завтра на следующую попытку», — пояснил специалист.

Как передавало ИА Регнум, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что за две минуты до возможного старта ракеты-носителя «Ангара-А5» автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Он добавил, что специалисты разберутся в окончательных причинах. Предварительно, старт назначен на 10 апреля.

Ранее был отменён перед стартом запуск ракеты-носителя «Союз МС-25», который был назначен на 16:21 мск 21 марта. Гендиректор корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-25» к МКС с космодрома Байконур отменили из-за просадки напряжения химического источника тока. Он сообщил, что процедуру запуска пришлось прервать из-за нештатной ситуации, которая произошла во время предпусковой подготовки.