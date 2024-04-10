Космодром «Восточный», Амурская область, 10 апреля, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Вторая отмена пуска ракеты «Ангара» с космодрома Восточный произошла из-за сбоя системы контроля запуска двигателя, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Роскосмос Медиа/ТАСС Ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой на стартовой площадке космодрома Восточный

Ракету попробуют ещё раз запустить 11 апреля, добавил он.

«Выявилась новая техническая неполадка, связанная, скажем так, по результатам предварительного анализа телеметрии, — это сбой в системе контроля запуска двигателя. Скорее всего, это программная ошибка, которая, безусловно, сегодня будет найдена. Необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло», — сказал глава «Роскосмоса».

Как сообщало ИА Регнум ранее, повторный старт с космодрома Восточный ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой, который должен был состояться 10 апреля в 12:00 мск, перенесли на сутки.

Первоначально старт был запланирован на 9 апреля, в 12:00 мск, однако пуск перенесли на сутки. Борисов сообщал, что за две минуты до возможного пуска автоматика остановила процесс старта по причине сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, потребовался слив топлива. Госкомиссия разрешила повторный запуск ракеты.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев ранее отметил, что перенос пусков ракет-носителей является достаточно распространённой ситуацией. Реакция «Роскосмоса» была быстрой, специалисты оперативно выяснили, в чём состояла проблема, отметил эксперт.