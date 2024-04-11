Орск, Оренбургская область, 11 апреля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области уровень воды в реке Урал снизился на 13 сантиметров. Такую информацию представила мэрия города в Telegram-канале.

Егор Алеев/ТАСС

По данным опубликованной таблицы, с 11:00 по 16:00 (с 9:00 по 14:00 мск) уровень Урала снизился на 13 см и составляет 839 см. При этом критический уровень реки у Орска составляет 700 сантиметров.

Как ранее передавало ИА Регнум, сброс воды с Ириклинского водохранилища уменьшили до 720 кубометров в секунду, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. По его словам, с пиковой нагрузки сброс сокращён в три раза.

Мэр Орска Василий Козупица информировал 9 апреля, что пик паводка в Орске прошёл, вода начинает убывать.

На санитарную обработку Орска после ухода воды потребуется около 120 млн рублей, примерно столько же — для Оренбурга, заявила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.