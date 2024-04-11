Нальчик, 11 апреля, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Режим режим контртеррористической операции (КТО), действовавший на части территории города Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии (КБР), отменён, сообщил 11 апреля оперативный штаб КБР.

Александр Кондратюк/РИА Новости

«В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей начальником УФСБ России по КБР генерал-майором Громушкиным П. Н. принято решение о снятии режима контртеррористической операции (КТО), действовавшего с 5 часов 12 минут 11 апреля», — сказано в сообщении штаба.

Режим КТО действовал в пределах садовых товариществ «Ветеран-1», «Дубки-1», «Дубки-2», «Каскад», «Мисхидж», «Намыс», «Насып», «Нива-2», «Нива-3», «Нур», «Отдых», «Ошхамахо», «Поляна», «Сосруко» городского округа Нальчик и Черекского муниципального района КБР.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 11 апреля на части территории Нальчика и Черекского района в Кабардино-Балкарии был введён режим контртеррористической операции (КТО). Он действовал в пределах 14 садовых товариществ. Спецназ заблокировал, а после отказа сдаться уничтожил двоих боевиков, планировавших теракты и диверсии, на территории одного из СНТ.

После операции против боевиков было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. С места происшествия изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и гранаты, уточнили в СК.

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, проводя 9 апреля заседание Национального антитеррористического комитета, заявил, что определены дополнительные меры совершенствования подготовки специалистов, которые осуществляют антитеррористические и противодиверсионные мероприятия.