Москва, 9 апреля, 2024, 18:55 — ИА Регнум. В московском районе Крылатское создадут новую площадку ботанического сада Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И. М. Сеченова. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале

Мэр Москвы Сергей Собянин

«Создадим в районе Крылатское новую площадку Ботанического сада Сеченовского университета. В природно-исторический парк «Москворецкий» перенесут свыше тысячи лекарственных растений из коллекции вуза, которая сейчас находится на Шелепихинской набережной», — говорится в посте мэра.

Сергей Собянин добавил, что на новом участке появится некапитальный учебно-лабораторный корпус.

Мэр Москвы анонсировал окончание работ уже в 2024 году.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава города рассказал о начале реставрации Дворца культуры завода «Серп и Молот». Собянин напомнил, что объект культурного наследия регионального значения на Волочаевской улице был построен в начале ХХ века по проекту архитектора Игнатия Милиниса, а за время своего существования он неоднократно реконструировался.

31 января он сообщил, что в Москве появятся новые жилые и деловые кварталы на месте полузаброшенных территорий. Так, на части территории бывшей промзоны Карачарово в Нижегородском районе планируют построить общественно-деловые объекты: торговый центр, гостиницу, отделения банков, спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы с футбольным полем.

В районах Левобережный и Ховрино появятся школа и детский сад, а также жилые дома для переселения горожан по программе реновации. Последние планируют построить и в районе Зюзино.