Москва, 10 апреля, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Участники платформы «Активный гражданин» смогут определить лучший весенний маршрут для прогулок по столичным паркам, опубликованный в туристическом сервисе Russpass. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Николай Иванов ИА REGNUM Царицыно

Пользователям предлагают оценить шесть маршрутов. Среди них — маршруты по парку «Сокольники», Измайловскому парку, окрестностям Яузы и усадьбе Кускова и другие.

«Каждая экскурсия сопровождается аудиогидом, который рассказывает о достопримечательностях», — добавила Сергунина.

К примеру, на экскурсии «Знакомство с «Царицыно» можно узнать о ключевых историко-архитектурных объектах, павильонах «Миловида» и «Нерастанкино». Во время изучения «Измайлово: от царской усадьбы до парка культуры» можно узнать об изменениях этой территории с XVII по XXI век, а в летнее время отдых можно дополнить катанием на лодке или катамаране по Круглому пруду.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проекту «Активный гражданин» в этом году исполняется десять лет. За это время его участниками стали порядка 7 миллионов москвичей. Градоначальник отметил, что на платформе состоялось уже более 6,5 тысячи голосований. В ходе них москвичи выразили свое мнение более 250 миллионов раз.