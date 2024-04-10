Оренбург, 11 апреля, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Самолёт Ил-76 МЧС России доставил в Оренбург партию гумпомощи для жителей региона, пострадавших от паводка. Об этом сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Сбор помощи пострадавшим организовало правительство Тульской области.

На борту прибывшего самолёта — 35 тонн груза, в том числе продукты питания, бутилированная вода, средства личной гигиены, медикаменты, пледы, резиновые сапоги.

«Гуманитарный груз будет передан правительству Оренбургской области для оказания помощи пострадавшим», — добавили в МЧС.

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Как сообщало ИА Регнум, вода подступила к многоквартирным домам Оренбурга, при этом риска затопления нет, заявил 10 апреля глава города Сергей Салмин.

От жителей поступает много вопросов о возможном отключении воды в городе. На данный момент, заверил Салмин, угрозы остановки Южно-Уральского водозабора нет, также штатно работают очистные сооружения.

Динамика повышения уровня воды в реке Урал ещё сохраняется, оперативные службы несут круглосуточное дежурство.

В Оренбурге утром 10 апреля уровень воды в реке Урал поднялся до отметки 996 см при опасном значении в 930 см. В городе затоплено 2392 участка и 1910 домов. В пунктах временного размещения находятся 58 человек, в том числе 22 ребёнка.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал снизить налоги в регионе из-за паводка. Законопроекты планируется вынести на рассмотрение в ближайшее время, сказал он.