Оренбург, 11 апреля, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области продолжит повышаться в ближайшие сутки, в зоне подтопления окажутся более 3,5 тыс. жилых домов. Об этом сообщили 11 апреля в пресс-службе правительства региона.

Егор Алеев/ТАСС

По состоянию на утро в 78 населённых пунктах и 36 садовых товариществах подтоплены 11 972 жилых дома и 14 991 приусадебный участок. Эвакуированы 7800 человек, в том числе 2117 детей. Из них 1415 человек, включая 256 детей, находятся в пунктах временного размещения.

«В ближайшие 24 часа прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населённых пунктах 7 муниципальных образований», — говорится в сообщении.

Подтопления ожидаются, в частности, в Оренбурге, Орске, Новотроицке, Кувандыке, Беляевке, Илеке. Самая сложная паводковая обстановка наблюдается в Орске, Оренбурге и Оренбургском районе, Илекском районе, Бузулуке и Бузулукском районе, отметили в правительстве.

Как сообщало ИА Регнум, на западе Оренбургской области ситуация с паводком полностью стабилизировалась, заявил губернатор Денис Паслер. Он уточнил, что в Сорочинске и Бузулуке вода ещё есть, но «уже устойчиво уходит».

В Оренбургской области с 7 апреля действует режим ЧС федерального характера. До этого в регионе объявляли режим ЧС регионального уровня. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин 9 апреля по поручению президента Владимира Путина вылетел в зону паводка в Оренбургской области. Ему предстоит оценить и проанализировать ситуацию на месте, а также принять оперативные решения и сформировать план дальнейших действий.