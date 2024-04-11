Львов, Украина, 11 апреля, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Российские военные, предположительно, нанесли ракетный удар по казарме ВСУ на окраине Львова. Об этом сообщил 11 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Львов принял ракету. По пока непроверенным данным, в казарму ближе к южной окраине города», — приводит слова Лебедева «РИА Новости».

В этом районе замечено скопление экстренных служб: большое количество скорых и автомобилей МЧС, добавил он.

Кроме того, пять ракет прилетело в район города Стрый в Львовской области. Одна попала в ТЭЦ, остальные, вероятно, по скоплениям украинских военных. Ракеты шли на цели последовательно в четыре волны, уточнил подпольщик.

С 04:42 мск 11 апреля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждение отменили ближе к 07:00, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные, по данным подполья, также нанесли удар по местам скопления ВСУ в Одесской области и, вероятно, уничтожили румынских наёмников.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.