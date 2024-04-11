Донецк, 11 апреля, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Украинский дрон сбросил боеприпас на маршрутный автобус на трассе Ясиноватая — Горловка, в результате получили ранения пять человек. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил 11 апреля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Беспилотник атаковал маршрутку в Ясиноватском районе, ранения получили водитель и четверо пассажиров. Это девочка-подросток, двое мужчин и две женщины, уточнил он.

«Состояние пострадавших — средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь», — написал Пушилин.

Он добавил, что украинский дрон также сбросил взрывоопасный предмет в Кировском районе Донецка, в результате поврежден автомобиль. За утренние часы ВСУ четырежды атаковали территорию республики с применением ствольной артиллерии и ударных беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля ВСУ, обстреливая Будённовский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, нанесли удары по жилому массиву. В результате пострадали 11 мирных жителей, в том числе двое детей.