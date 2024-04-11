Рига, 20 мая, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Новый завод по переработке рыбной продукции вступит в строй осенью 2022 года в Лиепае (западная Латвия), он обеспечит работой примерно 500 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ).

При строительстве производственного комплекса планируется возвести и новые производственные корпуса, и реконструировать существующие. Также планируется закупить новое оборудование для производства рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Известно, что в строительство завода 30 млн евро вложило рыбное предприятие Syfud. Уже осенью 2021 года должна начать работу первая линия нового завода небольшой мощности. В перспективе число работников нового завода увеличится до 800 человек.

Известно, что для производства рыбных продуктов Syfud будет использовать рыбу, выловленную в Норвегии. А основной упор будет сделан на ассортимент продукции из лосося.