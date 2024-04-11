Нальчик, 11 апреля, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Спецназ заблокировал причастных к терроризму боевиков на территории садового товарищества в пригороде Нальчика, сообщили 11 апреля в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В ходе проведения в Кабардино-Балкарской Республике органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооружённых лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества «Насып» городского округа Нальчик», — уточнили в НАК.

Преступники в ответ на предложение сложить оружие и сдаться открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В районе, где обнаружили боевиков, для обеспечения безопасности граждан ввели правовой режим контртеррористической операции (КТО).

Как передавало ИА Регнум, утром 31 марта в Махачкале и Каспийске в ходе КТО задержали троих преступников, которые планировали совершить террористические акты. При осмотре мест задержания террористов обнаружили оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Пострадавших среди гражданского населения и правоохранителей не было.

Контртеррористическую операцию проводили в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и города Каспийска. Спецназ ФСБ заблокировал террористов в квартирах в жилых кварталах. В оперативном штабе Дагестана обратились к населению с просьбой о бдительности и оказании поддержки правоохранителям в борьбе с экстремизмом и терроризмом.