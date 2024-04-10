Москва, 11 апреля, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Артиллеристы подразделения «Восток V» нанесли удары по позициям украинских боевиков в районе Часова Яра в память о погибшем 10 апреля офицере пресс-центра группировки войск «Запад» Евгении Половодове. Об этом сообщили «Вести Луганск».

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Бойцы заряжали в орудие снаряды с именем погибшего и направляли их в сторону противника.

«Артиллеристы мстят за товарища, погибшего в ходе обстрела», — пояснили журналисты «Вести Луганск».

Как сообщало ИА Регнум, майор из пресс-центра Минобороны России Евгений Половодов погиб 10 апреля при обстреле журналистов «Вести Луганск» на кременском направлении в Луганской Народной Республике.

Съёмочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел украинских боевиков. Оператор Денис Шум и корреспондент Артём Юндас получили ранение и контузию. Сопровождающий их офицер, 33-летний Евгений Половодов, погиб.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что США и страны НАТО являются прямыми соучастниками и спонсорами убийств стариков, женщин и детей в российских регионах.