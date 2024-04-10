Одесса, Украина, 10 апреля, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Объект транспортной инфраструктуры повреждён в Одесской области на юге Украины, сообщил 10 апреля глава местной областной администрации Олег Кипер в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Одесском районе повреждена транспортная инфраструктура», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее киевское издание «Страна. ua» информировало, что в Одессе прогремело несколько взрывов.

О серии взрывов в Одессе и области украинские СМИ сообщали также вечером 9 апреля и утром 10 апреля. По этим данным, повреждения получили порт в Черноморске и один из железнодорожных мостов в Одессе. Кроме того, публиковались сообщения о прилёте в порту Ильичёвск в Одесской области.

В публикациях напоминается, что 10 апреля — годовщина освобождения Одессы Красной армией от фашистских захватчиков. Город был оккупирован 16 октября 1941 года и освобождён 10 апреля 1944 года.

Также 10 апреля Кипер заявил о о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Одессе. О каком именно объекте идёт речь, он не уточнил.