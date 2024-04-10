Киев, 10 апреля, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский дал понять, что боится заморозки конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

В интервью изданию Зеленский признался, что в страны, где конфликты заморожены, никто не хочет вкладываться.

«Если у вас не «горячая» война, у вас как минимум «тлеющая» война. Никто тогда не будет инвестировать в страну», — объяснил он.

Глава киевского режима рассказал, что какое-то время общество будет радоваться заморозке конфликта. Вместе с тем он заявил, что Россия воспользуется этой паузой для того, чтобы нарастить вооружение, после чего начнёт предлагать Украине забыть о Европейском союзе и НАТО.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу назвал потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала 2024 года — свыше 71 тысячи военных и 11 тысяч единиц различного вооружения.

Также Шойгу привёл информацию о потерях украинской армии при попытках прорваться на территорию России в Курской и Белгородской областях в середине марта. За восемь суток ВСУ потеряли более трёх с половиной тысяч военных, причём 790 из них — это безвозвратные потери.

Глава Минобороны заявил, что всего с начала специальной военной операции ВСУ потеряли свыше 444 тыс. военных.