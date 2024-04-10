Ереван, 10 апреля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Если Россия не примет предложения Армении по вопросу содержания телевизионных программ, Ереван может расторгнуть с Москвой договор о вещании. Об этом заявил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян.

Иван Шилов ИА Регнум

«На следующей неделе планируем предложить российской стороне новый пакет предложений с правками касательно существующего межправсоглашения. Цель — достичь такого документа, который будет работать, а в случае нарушений последуют санкции. Если эти предложения не будут приняты, то я не исключаю, что Армения в одностороннем порядке расторгнет соглашение», — сказал Айрапетян.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта заместитель министра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян заявил, что Армения заблокировала трансляцию авторских программ российского журналиста Владимира Соловьёва «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» в мультиплексе телеканала «РТР-Планета».

В программах якобы допускались «постоянные нарушения», отметил Погосян на своей странице в Facebook (запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), не уточнив, о каких нарушениях идёт речь.

Ранее о том, что российские телеканалы якобы нарушают указанное соглашение, заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян. Осенью 2023 года власти Армении выступили с утверждением, что в эфире Первого канала якобы прозвучали «оскорбительные и совершенно неприемлемые» высказывания в адрес Пашиняна. Посла России в Ереване Сергея Копыркина 24 октября вызвали в МИД Армении.