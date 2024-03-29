Ереван, 29 марта, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Армения заблокировала трансляцию авторских программ российского журналиста Владимира Соловьёва «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» в мультиплексе телеканала «РТР-Планета», сообщил 29 марта заместитель министра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Владимир Соловьёв

В программах якобы допускались «постоянные нарушения», отметил Погосян на своей странице в Facebook (запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), не уточнив, о каких нарушениях идёт речь.

«ЗАО «Армянская сеть телерадиовещания» на основании статей 5 и 6 соглашения «О сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации» на основании фактов постоянных нарушений, зафиксированных в регионе, заблокировало трансляцию авторских программ «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на общественном мультиплексе телеканала «РТР-Планета» на территории Республики Армения», — написал заместитель министра.

Как передавало ИА Регнум, ранее о том, что российские телеканалы якобы нарушают указанное соглашение, заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян. Осенью 2023 года власти Армении выступили с утверждением, что в эфире Первого канала якобы прозвучали «оскорбительные и совершенно неприемлемые» высказывания в адрес Пашиняна. Посла России в Ереване Сергея Копыркина 24 октября вызвали в МИД Армении.

Неделей ранее, 17 октября Пашинян, заявил, что Армения хочет углублять сотрудничество с Евросоюзом, отметив, что отношения республики с сообществом «основаны на общей системе ценностей». Также он назвал «бесполезными» евразийские объединения, в том числе ОДКБ, и обвинил Россию в попытках подорвать демократию и суверенитет Армении. Россия считает выступление Пашиняна безответственным и провокационным, заявил журналистам высокопоставленный источник в Москве.

В марте 2024 года спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван якобы всегда шёл в Евросоюз, но его «втянули» в ЕАЭС. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отмечал, что в стране обсуждают идею вступления в ЕС. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Ереван пытаются превратить в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада.