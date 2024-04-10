Москва, 10 апреля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Диалога России с Соединёнными Штатами, которые хотят нанести Москве стратегическое поражение, по вопросам кибербезопасности быть сейчас не может. Об этом 10 апреля заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Какой диалог может быть со страной, которая хочет нанести России стратегическое поражение? Диалог о чём? Об этом? Конечно нет. Диалог на эту тему невозможен», — сказал он журналистам, комментируя возможность диалога с США по кибербезопасности.

По его словам, цель США в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) — нанести поражение России с помощью некинетических средств, то есть с помощью ИКТ.

«Тут невозможно ни о чём договариваться», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о развязанной против России войне в киберпространстве. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует от России активных усилий по защите критической информационной инфраструктуры, а также активного совершенствования собственных технологий и продуктов.

Заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов 9 октября 2023 года отметил, что США могут применить против России наступательное кибероружие. Он добавил, что стремление Вашингтона нанести стратегическое поражение России повышает вероятность глобального киберконфликта.