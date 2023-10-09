Москва, 9 октября, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Из-за неудач украинской армии США могут применить против России наступательное кибероружие. Об этом 9 октября заявил заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов в интервью «Российской газете».

Иван Шилов ИА Регнум

«Отсутствие результативности ВСУ может подтолкнуть горячие головы к применению американского наступательного кибероружия для нанесения ущерба государственному и военному управлению, экономической системе России», — сказал Храмов.

Он добавил, что стремление Вашингтона нанести стратегическое поражение России повышает вероятность глобального киберконфликта.

По его словам, этот путь по своим последствиям является непредсказуемым для США и их союзников.

Храмов подчеркнул, что обеспечение возможности нанесения киберударов было заложено Вашингтоном в закон о бюджетных ассигнованиях на оборону на 2023 год. При этом по сравнению с 2021 и 2022 годами США существенно увеличили расходы на кибербезопасность. Таким образом, ограничений для действий в чужом инфорпространстве для военных структур США практически не имеется, заметил он.

Как ранее сообщало ИА Регнум, спецпредставитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович заявил, что Запад пытался сорвать прошедшие в России выборы — иностранные хакеры совершили 175 тыс. кибератак за три дня голосования. По его словам, причиной этих атак является то, что на Западе серьёзно расстроены успехами российской власти.