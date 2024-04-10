Чехов, Московская область, 10 апреля, 2024, 15:58 — ИА Регнум. В подмосковном Чехове правоохранители ищут мужчину, сбежавшего от сотрудников ФСБ, введён план «Сирена», сообщил 10 апреля осведомлённый источник ИА Регнум.

ИА Регнум

Мужчина 1976 года рождения скрылся от сотрудников ФСБ в лесополосе. Подозреваемый, возможно, вооружён. По некоторым данным, он может быть связан с террористами.

Сведения о беглеце переданы сотрудникам всех правоохранительных и силовых подразделений, сообщил также источник.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники российских спецслужб практически ежедневно нейтрализуют террористов и пресекают попытки совершить теракты на территории страны. Так, 25 марта ФСБ сообщила о пресечении попытки теракта в Барнауле накануне выборов президента России. В конце марта в Запорожской области пресекли деятельность двоих диверсантов, которые планировали совершить диверсионно-террористические акты по заданию спецслужб Украины.

10 апреля сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области жительницу региона, содействовавшую преступникам в подготовке террористического акта в отношении российских военнослужащих. Женщина получила от сотрудников СБУ взрывчатку для хранения и последующей передачи членам диверсионно-разведывательной группы, а также приобрела компоненты, необходимые для изготовления «коктейля Молотова», и оборудовала новый тайник для передачи исполнителям теракта указанных предметов.