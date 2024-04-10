Будапешт, 10 апреля, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Парламент Венгрии одобрил законопроект о приостановке участия страны в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), голосование транслировалось 10 апреля на сайте законодательного органа страны.

Michel Temer

В ходе голосования в поддержку документа высказались 177 депутатов, 5 были против.

Госсекретарь МИД Петер Старай, выступая на заседании от имени правительства Венгрии, заявил, что ДОВСЕ сыграл важную роль в поддержании баланса вооружённых сил в Европе, но утратил своё значение из-за выхода России из этого соглашения.

Как передавало ИА Регнум, Россия приостановила участие в ДОВСЕ в 2007 году. 7 ноября 2023 года МИД сообщил о завершении процедуры выхода страны из договора. Министерство подчеркнуло, что Москва долгое время пыталась сохранить возможность для диалога по восстановлению контроля над обычными вооружениями в Европе, но ряд других государств предпочли блоковую антироссийскую позицию.

В июне Россия официально уведомила страны, входящие в ДОВСЕ, о выходе из договора.

Также приостановили своё участие в ДОВСЕ Молдавия, Польша, Белоруссия. 5 апреля стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о приостановке с 8 апреля участия республики в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе.

ДОВСЕ подписали в Париже в 1990 году 16 стран НАТО и шесть государств Организации Варшавского договора, в том числе СССР. Документ вводил ограничения для каждой страны по нахождению на европейской территории танков, бронемашин, артиллерийских орудий калибра более 100 мм, боевых самолётов и вертолётов. Ни одна из стран альянса не ратифицировала договор.