Анкара, 5 апреля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Турция с 8 апреля приостановит участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе. Соответствующий указ президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовали в официальном вестнике Resmi Gazete.

Иван Шилов ИА Регнум

«Принято решение о приостановке действия ДОВСЕ с 8 апреля в соответствии со статьёй 3 указа президента № 9», — говорится в документе.

Указ ссылается на положение, которое позволяет главе республики приостанавливать участие страны в ряде международных договоров без одобрения парламента.

ДОВСЕ подписали в Париже в 1990 году 16 стран НАТО и шесть государств Организации Варшавского договора, в том числе СССР. Документ вводил ограничения для каждой страны по нахождению на европейской территории танков, бронемашин, артиллерийских орудий калибром более 100 мм, боевых самолётов и вертолётов. Ни одна из стран альянса не ратифицировала договор.

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь министерства обороны Молдавии Валерий Мижа 6 марта объявил, что правительство республики приостановило участие в ДОВСЕ. Это решение объяснили коренными изменениями обстоятельств с момента подписания договора.

Президент Польши Анджей Дуда 28 марта подписал указ о приостановке участия в договоре об обычных вооружённых силах в Европе. 5 апреля стало известно, что аналогичный процесс запустил в Белоруссии президент Александр Лукашенко.

Россия приостановила участие в ДОВСЕ в 2007 году. 7 ноября 2023 года МИД сообщил о завершении процедуры выхода страны из договора. Министерство подчеркнуло, что Москва долгое время пыталась сохранить возможность для диалога по восстановлению контроля над обычными вооружениями в Европе, но ряд других государств предпочли блоковую антироссийскую позицию.

В июне Россия официально уведомила страны, входящие в ДОВСЕ, о выходе из договора.