Москва, 10 апреля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. В столичном регионе пик половодья пройден, специалисты зафиксировали снижение объёма талых вод. Об этом 10 апреля сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

РИА Новости/Алексей Майшев

«Специалисты комплекса городского хозяйства зафиксировали снижение объёма талых вод, приходящих в водохранилища с водосборной территории. Это означает, что пик половодья пройден, по нашим оценкам, оно продлится ещё одну-две недели», — сказал Бирюков.

Он добавил, что сейчас продолжается плавное наполнение водохранилищ, объём талого стока находится на уровне многолетних значений.

Бирюков отметил, что подготовку к половодью организовали заранее. Он пояснил, что регулярно проводили мониторинг снегозапасов и необходимые мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, сооружениях канализации и городской водосточной сети.

Как передавало ИА Регнум, в МЧС заявили, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы. Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента создал правительственную комиссию по координации работы, предупреждению и ликвидации последствий паводков.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин 10 апреля сообщил, что уровень воды в реке Урал в городе превысил опасные отметки, вода продолжает прибывать. Он отметил, что опасной отметкой считается 930 см, но уже зафиксирован подъём воды в Урале до 996 см. В городе затоплено 2392 участка и 1910 домов, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Власти Оренбурга ожидают, что в ближайшие сутки вода в реке Урал поднимется ещё на 30–70 см. В подтопленном городе, по словам местных жителей, сильнее всего пострадали спальные районы. Центральную часть города практически не затронуло «большой водой». Паники не было, людей предупредили заранее. Горожане помогали друг другу спасаться от паводка.