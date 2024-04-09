Оренбург, 9 апреля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. В Оренбурге от подтопления сильнее всего пострадали спальные районы города, рассказал ИА Регнум местный житель Оренбурга Борис. Центральная часть города практически не затронута «большой водой».

Егор Алеев/ТАСС

В Ленинском районе вода достигла высотных зданий, в некоторых уже затоплены нижние этажи.

«Кузнечный залит полностью, пляж сильно подтоплен, а также район Форштадт», — рассказал собеседник ИА Регнум.

Пострадал и местный питомник с собаками пароды хаски. Он расположен на пляже «Волна» на реке Сакмара. Удалось эвакуировать всех собак — всего их было 43. Пока их на время разместили у местных. Стихия ударила и по конному клубу «Воздух» — животных успели перевезли в другие конюшни.

Среди пострадавших районов — частный сектор, рассказал Борис.

«Люди начали отстраивать район «Дубки». Там дачи раньше были, сейчас всё затопило. Коттеджный поселок «Дубовый плес» тоже под воду ушёл», — поведал очевидец.

При этом всех нуждающихся уже эвакуировали. Паники не было, людей предупредили заранее.

«Радует, что люди сплотись в сложной ситуации, организовали совместную помощь тем, кто пострадал от паводка», — подытожил Борис.

Во вторник, 9 апреля, в Оренбурге зазвучала сирена. Жителей предупредили, что это не учебная тревога, а знак того, что паводковая ситуация крайне опасна, объяснил мэр города Сергей Салмин в своём Telegram-канале.

Мэр предупредил, что уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 сантиметров. При уровне 930 сантиметров произойдёт затопление ещё больших территорий.

«Не теряйте время. Детей, пожилых людей и инвалидов, животных лучше вывезти из домов, не дожидаясь прихода воды. Прямо сейчас нужно собрать документы и ценные вещи. Поднимите вещи и технику с пола — на шкафы, чердаки. Увезите из зоны подтопления автомобили», — призвал он.

Как передавало ИА Регнум, в Оренбургской области по состоянию на 8:00 9 апреля на территории 27 муниципальных образований в 73 населённых пунктах и 29 СНТ подтоплены 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок.

Ранее власти Оренбурга призвали жителей тех районов, которым грозит подтопление, срочно уезжать в безопасные места. В 10:40 в городе уже звучала сирена.

Подтопление угрожает дачным массивам в поймах Урала и Самары, посёлку имени Куйбышева, микрорайону Форштадт, посёлкам Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный Городок.

По словам пресс-секретарь главы государства Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин на протяжении всего дня занимается вопросами, связанными с последствиями паводка. Жителям регионов, пострадавших от паводка, оказывается помощь федеральными и местными службами, а также волонтёрами, с населением ведётся прямой диалог, открыты горячие линии, развёрнуты центры временного размещения, отметил он.