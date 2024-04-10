Москва, 10 апреля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Российские пары смогут принять участие в самой массовой регистрации брака в Москве на Красную горку, 12 мая. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

FrankWinkler Свадьба

Массовая свадьба состоится на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в рамках Всероссийского свадебного фестиваля.

«Московские ЗАГСы с 2019 года проводят торжественные церемонии бракосочетания в самых красивых местах города в рамках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья». Одной из необычных локаций также стала площадка выставки-форума «Россия», на которой мы зарегистрировали свыше 50 новых семей», — отметила Ракова.

Для участия в массовой свадьбе 12 мая желающим необходимо лично подать заявление в любой столичный Дворец бракосочетания и оплатить госпошлину.

Ранее в Москве запустили цифровые удостоверения многодетной семьи. По словам Анастасии Раковой, его можно будет скачать на телефон.