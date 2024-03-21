Москва, 21 марта, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Многодетные семьи в столице вместе с льготным статусом теперь смогут получать цифровое удостоверение. Его можно будет скачать на телефон. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

РИА Новости / Павел Бедняков

Она отметила, что столичные власти системно работают над упрощением получение услуг для жителей города. В первую очередь это касается наиболее уязвимых категорий.

«Сегодня в столице проживают 213 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около 500 тысяч детей младше 18 лет. Три года назад мы доработали функционал портала mos.ru, чтобы они могли оформлять статус многодетности исключительно онлайн. Теперь нет необходимости тратить время на личный визит для получения бумажного удостоверения», — отметила Ракова.

Кроме статуса многодетные семьи будут получать цифровое удостоверение. Его можно скачать на мобильный телефон из личного кабинета на портале мэра Москвы. Полученным QR-кодом можно поделиться со всеми членами семьи. С его помощью члены семьи смогут подтвердить льготу в любом месте, подчеркнула Ракова

«В бумажном виде выдавался всего один экземпляр на всю семью», —отметила заместитель мэра Москвы.

С конца февраля многодетные семьи уже получили более двух тысяч электронных удостоверений. При этом за бумажным аналогом обратилась только половина из них, подчеркнула Ракова.

За время действия услуги «Присвоение льготного статуса многодетной семьи города Москвы» портал mos.ru принял свыше 315 тысяч обращений. В 2023 году число заявок было рекордным— почти 100 тысяч, отметили в столичном Департаменте информационных технологий, напомнила Ракова.

Кроме положенных выплат многодетные семьи каждый месяц получают скидки и компенсации на оплату ЖКХ, взносов на капремонт, покупку школьной формы и других товаров. Также они пользуются правом бесплатного проезда в общественном транспорте и посещением музеев, парков культуры и отдыха, пояснила Ракова.

В свою очередь для них также доступно посещение выставок на территории всей страны. Семьи с тремя и более детьми могут оформить бесплатные парковочное разрешение, питание в школьной столовой и лекарства для детей в возрасте до 18 лет, подчеркнула заместитель мэра Москвы.

Она добавила, что бумажное удостоверение по-прежнему доступно для получения в центрах госуслуг «Мои документы».

Удостоверение многодетной семьи необходимо для подтверждения статуса при оформлении федеральных льгот, а также скидок в магазинах, учреждениях культуры и иных организациях бытового и социального обслуживания, подытожила Ракова.

Как передавало ИА Регнум, реестр многодетных семей заработает в России с 1 июля 2024 года. Документ позволит упростить процедуру взаимодействия таких семей с госструктурами, которые занимаются назначением льгот.

Минтруд также разработал единую форму удостоверения многодетной семьи. Проект соответствующего постановления правительства представили на общественное обсуждение. Так, удостоверение можно будет использовать для получения региональных мер поддержки внутри субъекта, им также можно будет пользоваться в поездках по стране при посещении учреждений культуры.