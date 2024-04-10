Оренбург, 10 апреля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Уровень реки Урал в Оренбурге превысил отметку в 100 см, сообщил 10 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Егор Алеев/ТАСС

«Сейчас только что сообщили, что вода в Оренбурге превысила метку в десять метров», — сказал Паслер в ходе встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным и местными жителями.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что вода в городе прибывает, она поднялась до отметки 996 см при опасном уровне в 930 см. В Сети появились новые кадры подтоплений в Оренбурге.

Как сообщало ИА Регнум, власти Оренбурга ожидают, что в ближайшие сутки вода в реке Урал поднимется ещё на 30–70 см. В подтопленном городе, по словам местных жителей, сильнее всего пострадали спальные районы. Центральную часть города практически не затронуло «большой водой». Паники не было, людей предупредили заранее. Горожане помогали друг другу спасаться от паводка.

Последствия паводка для Оренбурга будут очень серьёзными, но не столь катастрофическими, как в Орске, заявил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников. Он пояснил, что в Оренбурге ситуация будет развиваться иначе в силу географических особенностей: вблизи города есть низины, высоты и другие водные объекты.