Оренбург, 10 апреля, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Последствия паводка для Оренбурга будут очень серьёзными, но не столь катастрофическими, как в Орске. Об этом руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников заявил 10 апреля в эфире Первого канала.

Егор Алеев/ТАСС

«Сейчас Оренбург принимает ту самую волну, которая недавно захлестнула Орск, но в силу географических особенностей, в силу расположения низин, высот, водных объектов вблизи Оренбурга, это, конечно, не будет настолько катастрофичный паводок», — сказал Ситников.

По его словам, в МЧС тем не менее готовятся к большому объёму работы. В городе уже зафиксирован обильный приток воды.

В Орске, втором по величине городе области, вода уже начала спадать. Ситуация там стабилизировалась, второй день не звучат сирены, а спасатели в основном выполняют гуманитарную миссию, добавил Ситников.

Как сообщало ИА Регнум, в Оренбургской области в связи с паводком объявлен режим ЧС федерального характера. В Оренбурге объявлена частичная эвакуация, уровень воды в реке Урал утром 10 апреля поднялся до отметки 996 см при опасной отметке в 930 см. Затоплено 2392 участка и 1910 домов.

Город Орск частично затопило после повреждения насыпной дамбы на реке Урал 5 апреля. Мэр Василий Козупица отмечал, что самая сложная паводковая ситуация сложилась в Советском районе Орска, в общей сложности в городе затоплено 38 территорий. Из посёлка Лесоторговый эвакуировали жителей.