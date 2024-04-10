Москва, 10 апреля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Заявление главы Гагаузии Евгении Гуцул об отделении автономной территории от Молдавии было сделано в ответ на планируемый референдум о вступлении страны в Евросоюз. Такое мнение 10 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя слова Гуцул о том, что, если власти Молдавии введут войска в ответ на объявление независимости Гагаузской автономии, регион обратится за помощью ко всем, включая Россию.

Иван Шилов ИА Регнум

Мартынов усомнился в том, что конфликтная ситуация внутри Молдавии может привести к кардинальным изменениям. Он напомнил, что маленькое гагаузское национальное движение в начале 1990-х годов шло параллельно с приднестровским, но в итоге гагаузы согласились на более бесконфликтную форму существования внутри Молдавии, в то время как приднестровцы отказались быть частью этой страны.

Политолог отметил, что Гагаузия отказалась от суверенитета и полностью интегрирована в молдавскую систему власти. В настоящее время Кишинёв планирует провести референдум по внесению изменений в конституцию, которые позволят стране вступить в Евросоюз.

«Риторические заявления Гуцул являются своего рода давлением на власть в Кишинёве в ответ на анонсированный референдум. Однако Гагаузия не обладает достаточным суверенитетом, чтобы действовать подобным образом. Там могут собираться массовые протесты, но не более того», — считает политолог.

Он также добавил, что Гагаузию много лет опекает Турция, которая реализует гуманитарные проекты, направляет инвестиции. Это препятствует подавлению автономии молдавскими властями, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Евгения Гуцул прибыла с рабочим визитом в Москву 9 апреля. Цели визита Гуцул не уточняются. Ранее в Москве она встречалась со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. В ходе беседы глава Гагаузии указала на то, что власти Молдавии притесняют автономию и дискриминируют права её жителей.

Спикер Совфеда отметила, что Москва поддерживает прагматичный и взвешенный курс руководства Гагаузии, несмотря на русофобский курс центральных властей Молдавии, который не отвечает национальным интересам граждан республики.

Матвиенко также указала на то, что Кишинёв, стремясь в Евросоюз, запрещает работу российских СМИ и притесняет русский язык. Спикер Совфеда выразила надежду, что в Молдавии рано или поздно возобладает здравый смысл, несмотря на попытки молдавских властей заставить своих граждан забыть собственную историю. Матвиенко также заявила о готовности российских властей оказать помощь Гагаузии.