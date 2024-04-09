Москва, 9 апреля, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла с рабочим визитом в Москву, сообщает 9 апреля «РИА Новости».

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости Евгения Гуцул

Цели визита Гуцул в Москву не уточняются.

Как передавало ИА Регнум, в ходе визита Гуцул в Москву 1 марта она встретилась со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

В ходе беседы глава Гагаузии указала на то, что власти Молдавии притесняют автономию и дискриминирует права её жителей. Матвиенко, в свою очередь, заявила о готовности российских властей оказать помощь Гагаузии.

Гуцул 6 марта также сообщила, что на полях Всемирного фестиваля молодёжи в «Сириусе» провела встречу с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили региональную и политическую проблематику в Молдавии и Гагаузии.