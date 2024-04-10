Москва, 10 апреля, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Классным руководителям в школах, а также кураторам групп в колледжах в населённых пунктах, в которых проживают менее 100 тыс. человек, с 1 марта размер дополнительных денежных выплат увеличен до 10 тыс. рублей. Об этом говорится в соответствующем постановлении премьер-министра России Михаила Мишустина.

Максим Богодвид/РИА Новости

«По поручению президента вдвое увеличен размер ежемесячных выплат классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах в населённых пунктах, где живёт менее 100 тысяч человек», — говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте правительства.

В правительстве отметили, что на увеличение ежемесячных выплат с 5 тыс. до 10 тыс. рублей из федерального бюджета выделено почти 3 млрд рублей в 2024 году.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию, оглашённого 29 февраля, поручил установить с 1 сентября ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Также глава государства дал поручение увеличить начиная с 1 марта 2024 года размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство до 10 тысяч рублей.

Кроме того, 3 апреля Мишустин отмечал, что за последние четыре года в дошкольных учреждениях России количество мест для детей выросло на 157 тысяч. Глава правительства подчеркнул, что дошкольные учреждения возводят и обновляют во всех регионах страны.

Он добавил, что всем младшеклассникам по инициативе главы государства предоставляют бесплатное горячее питание за счёт федерального бюджета.

Также, сообщил премьер-министр, уже с сентября около 37 тыс. советников директоров по воспитанию в школах и колледжах начнут получать ежемесячную надбавку в 5 тыс. рублей.

Вместе с тем вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что в России в ближайшие шесть лет планируют построить около 150 школ и 110 детских садов. Она уточнила, что дополнительно адресное строительство новых учебных и дошкольных учреждений в отдельных населённых пунктах начнут с 2025 года.

Голикова добавила, что также планируют масштабно обновить материально-техническую базу свыше 2,5 тыс. зданий детских садов и 9,3 тыс. школ. По словам вице-премьера, таким образом, к концу 2030 года будет закрыта накопившаяся на текущий момент проблема со зданиями образовательных организаций, нуждающимися в капитальном ремонте и реконструкции.