Москва, 14 марта, 2024, 17:45 — ИА Регнум. В России удвоение вознаграждения за классное руководство и кураторство затронет свыше 565 тыс. педагогов, сообщила 14 марта вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

Максим Богодвид/РИА Новости

По её словам, с 1 марта правительство удвоит с 5 до 10 тыс. рублей размер вознаграждения за классное руководство и кураторство для педагогических работников школ и колледжей в населённых пунктах с населением менее 100 тыс. человек.

«Эта мера затронет свыше 565 тыс. педагогов. Первые выплаты педагоги также получат в апреле», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил с 1 марта вдвое увеличить федеральную выплату школьным классным руководителям и кураторам в колледжах и техникумах в малых городах.

В России увеличились темпы строительства школ, оборудованных всем необходимым для продуктивной учёбы. За время реализации нацпроекта «Образование» уже появились более 1,2 тыс. новых учебных учреждений, а до конца 2024 года, объявленного Годом семьи, их станет не менее 1,3 тыс. Ещё 4 тыс. школ обновят по программе капитального ремонта.