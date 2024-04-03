Москва, 3 апреля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. За последние четыре года в дошкольных учреждениях России количество мест для детей выросло на 157 тысяч. Об этом 3 апреля, выступая с отчётом в Госдуме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

РИА Новости / Александр Астафьев

Глава правительства подчеркнул, что дошкольные учреждения возводят и обновляют во всех регионах страны

«Теперь они могут принять на 157 тысяч больше ребят, чем четыре года назад. Родителям стало проще устроить туда детишек от двух месяцев до семи лет», ― отметил Мишустин.

Он добавил, что всем младшеклассникам по инициативе главы государства предоставляют бесплатное горячее питание за счёт федерального бюджета.

Также, сообщил премьер-министр, уже с сентября около 37 тыс. советников директоров по воспитанию в школах и колледжах начнут получать ежемесячную надбавку в 5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в России в ближайшие шесть лет планируют построить около 150 школ и 110 детских садов. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что дополнительно адресное строительство новых учебных и дошкольных учреждений в отдельных населённых пунктах начнут с 2025 года.

Она добавила, что также планируют масштабно обновить материально-техническую базу свыше 2,5 тыс. зданий детских садов и 9,3 тыс. школ. По словам вице-премьера, таким образом, к концу 2030 года будет закрыта накопившаяся на текущий момент проблема со зданиями образовательных организаций, нуждающимися в капитальном ремонте и реконструкции.

Президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию, оглашённого 29 февраля, поручил установить с 1 сентября ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениям.

Также глава государства дал поручение увеличить начиная с 1 марта 2024 года размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство до 10 тысяч рублей.