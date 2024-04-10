Вашингтон, 10 апреля, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Власти США намерены запретить использовать в стране любое программное обеспечение, созданное «Лабораторией Касперского», из соображений национальной безопасности. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Такой приказ может вступить в силу уже в апреле–мае.

По данным издания, правительству США уже запрещено пользоваться программным обеспечением российского разработчика. Что касается запрета для частных компаний и американцев, то он будет иметь «беспрецедентный характер».

Приказ подпишет Министерство торговли США.

Как сообщало ИА Регнум, украинские власти рассмотрят возможность блокировки социальной сети TikTok в стране в случае, если США введут у себя такой же запрет. Об этом 1 апреля заявил глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.

13 марта палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, допускающий запрет соцсети TikTok на территории страны. За это решение проголосовали 352 конгрессмена, ещё 65 выступили против документа. В законопроекте содержится требование, чтобы у платформы не было связей с любой «контролируемой Китаем структурой», включая владеющую ею компанию ByteDance.