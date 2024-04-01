Киев, 1 апреля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Украинские власти рассмотрят возможность блокировки социальной сети TikTok в стране в случае, если США введут у себя такой же запрет. Об этом 1 апреля заявил глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.

Сергей Корсун ИА Регнум

Как отметил в интервью «РБК-Украина» парламентарий, для украинских властей основанием для ввода санкций является введение таких же санкционных мер в стране — партнёре Киева.

«Здесь всё очень непросто, но это может стать ещё одним козырем в переговорах не только с TikTok, но и [мессенджера] Telegram, если Штаты пойдут на такой острый шаг», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, допускающий запрет соцсети TikTok на территории страны. За это решение проголосовали 352 конгрессмена и ещё 65 выступили против документа. В законопроекте содержится требование, чтобы у платформы не было связей с любой «контролируемой Китаем структурой», включая владеющую ею компанию ByteDance.

Президент США Джо Байден 8 марта пообещал подписать законопроект о запрете соцсети TikTok на территории страны. Глава Белого дома заявил об этом в беседе с журналистами пресс-пула.

Декан факультета права ВШЭ, эксперт РОЦИТ Вадим Виноградов 7 марта прокомментировал желание американских конгрессменов запретить в США китайскую соцсеть. По его словам, такое намерение является явным ультиматумом, а никак не призывом к компромиссу, хотя США всё ещё во многих странах мира не воспринимают как оплот цензуры.